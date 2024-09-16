Рейс Ереван-Москва экстренно посадили в Астрахани

Прибытие в столицу задерживается на 12 часов
Рейс Ереван-Москва задерживается на 12 часов. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" в 01:12 мск совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани. Причиной стало плохое самочувствие пассажира.
Как сообщила представитель астраханского аэропорта Анастасия Голодова, речь идет о рейсе "Аэрофлота" SU1869. Пассажира сняли с рейса и отправили в астраханское медучреждение.
С остальными пассажирами работают представители перевозчика согласно Федеральным авиационным правилам. Решением авиакомпании вылет рейса по маршруту назначен на 13:00 мск, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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