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Рейс Ереван-Москва экстренно посадили в Астрахани

12:22
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Прибытие в столицу задерживается на 12 часов

Рейс Ереван-Москва задерживается на 12 часов. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" в 01:12 мск совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани. Причиной стало плохое самочувствие пассажира.

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Как сообщила представитель астраханского аэропорта Анастасия Голодова, речь идет о рейсе "Аэрофлота" SU1869. Пассажира сняли с рейса и отправили в астраханское медучреждение.

С остальными пассажирами работают представители перевозчика согласно Федеральным авиационным правилам. Решением авиакомпании вылет рейса по маршруту назначен на 13:00 мск, передает ТАСС.

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