Мишустин обсудил обновленную стратегию государственной культурной политики

Она утверждена на ближайшие семь лет

Обновленная стратегия государственной культурной политики на ближайшие 7 лет стала одной из центральных тем совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Документ, утвержденный правительством, ставит своей целью укрепить единое культурное пространство нашей страны, интегрировав в него новые российские регионы.

Среди основных задач - сохранение исторического наследия народов России. Для этого государство поддержит создателей качественного контента: речь о произведениях литературы, искусства, кинематографе. Участники совещания обсудили также новые правила получения единовременных выплат с остатка материнского капитала.

"Зачастую на счету от суммы материнского капитала образуется остаток. И конечно, родители хотели бы им воспользоваться, но не всегда могут. Теперь, в случае, если такие средства не превышают 10 тысяч рублей, получить их можно будет в виде единовременной выплаты", - заявил Мишустин.

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