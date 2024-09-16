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Собянин: В новые квартиры по реновации скоро переедут еще более 6 тыс. москвичей

15:05
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

В сентябре этого года начинается заселение 11 жилых комплексов

11 новых домов по программе реновации скоро передадут под заселение в Москве. Как рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин в своих соцсетях, один из комплексов находится в Электролитном проезде Нагорного района. Это более 300 квартир. С отделкой и удобствами для маломобильных жильцов. Детскими и спортивными площадками во дворе.

Многоэтажный дом-красавец виден издалека. Благоустроенная территория с детскими и спортивными площадками словно зазывает детвору. Натертые до глянца поверхности, совершенно незаметные стеклянные витражи добавляют пространства и как будто приглашают.

Семьи, переезжающие из старого жилья в новое, подолгу стоят, запрокинув голову. Ищут свои окна. Но прежде, чем переступить порог дома, потенциальные новосёлы обращаются в Центр по реновации. Там разъясняют алгоритм действий. Обозначают сроки переезда, спрашивают, нужна ли помощь. Семья Чернышовых не скрывает улыбки. Предвкушают радость от приятных хлопот.

 "Да, мы здесь недалеко проживали, буквально в 500 метрах отсюда. Наконец-то переедем из пятиэтажки. Рядом метро. По факту здесь идеальное расположение", - рассказал Антонис Чернышов.

Все необходимое рядом: заправка, спортцентр, метро. Да и что там расположение. Жилые условия станут в разы лучше. 25 метров жилой площади старой квартиры на Криворожской улице теперь воспоминания.

В подъезд нового дома входят, еще не веря, что в ближайшем будущем эта или похожая квартира станут собственностью. Удобная планировка, продуманная до мелочей. Современные отделочные материалы.

"Этот прекрасный трехсекционный дом выполнен по индивидуальному проекту. Все лоджии остеклены. Всего в доме у нас 318 квартир, сделан подземный паркинг", - сообщил Максим Степанов, генеральный директор Московского Фонда реновации жилой застройки.

До Нового года здесь справят новоселье больше 250 семей, проживающих в четырех домах неподалёку. А это хрущевка на юго-востоке. Её хозяева - семья из 4 человек, собаки, кошки и попугая - тоже скоро переезжают. Для контраста показывают условия, в которых живут всю свою жизнь.

Двушка площадью 54 квадратных метра в старом доме на Ставропольской улице давно стала мала. Ни у кого в семье нет личного пространства. Дочь помещается за небольшим столом, который стоит в коридоре. Сын занимается за обеденным столом на кухне.

То ли будет на новом месте. Жилая площадь на 10 "квадратов" больше. Будет большой застеклённый балкон, просторная гостиная, два санузла, увеличенная кухня. А сам дом видно из окна - в двух минутах ходьбы.

В программу реновации жилищного фонда в городе Москве включены более 5 тысяч домов. В которых проживает порядка 1 миллиона жителей. В сентябре этого года начинается заселение 11 жилых комплексов в разных районах города. Счастливыми новосёлами станут жители практически всех столичных округов.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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