В московской школе провели "Диктант здоровья"

Акция была организована столичным Роспотребнадзором

Что такое гигиена, как часто надо проветривать помещение или как происходит заражение ботулизмом. Эти и многие другие вопросы сегодня задавали в московской школе №627.

Там прошел "Диктант здоровья". Акция организована столичным Роспотребнадзором. Отвечали на вопросы ученики старших классов, а до конца недели все желающие могут это сделать онлайн на сайте ведомства.

Чтобы школьникам было интересно, для проведения "Диктанта" приглашают известных людей. Сегодня это был актёр Игорь Золотовицкий.

"Как мыть руки с мылом, перед едой, два раза в день, как спасаться от вирусов, которые нас окружают, где эти вирусы нас окружают, ну и так далее, я считаю, что это более чем актуально сегодня", - рассказал Игорь Золотовицкий.

"Хочется сказать, что ответили они, в основном, правильно и московские ребята точно имеют навыки и знают, что такое здоровый образ жизни. Мы очень рассчитываем, что популяризация здорового образа жизни поможет в дальнейшем растить здоровое поколение", - отметила Елена Андреева, руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram