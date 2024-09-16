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Большой театр открыл сезон оперной премьерой

15:20
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

На историческую сцену вернулся "Князь Игорь"

Древний Путивль. Плач Ярославны и половецкие пляски! Большой открыл сезон оперной премьерой. На историческую сцену вернулся "Князь Игорь" Александра Бородина.

Легендарная постановка Мариинки 1954-го года теперь "прописалась" в Москве. За дирижёрским пультом - маэстро Валерий Гергиев. Сценография и костюмы тоже из Петербурга.

Яркий танец половецких невольниц представлен в хореографии Михаила Фокина. Именно он вместе с Сергеем Дягилевым показывал экзотический танец на знаменитых "Русских сезонах" в Париже. Впрочем, "Князь Игорь" - далеко не единственная премьера на предстоящий год.

"Говорить, что эта постановка занимает место какой-то другой, нельзя, потому что мы найдём, как вернуть "Пиковую даму", "Евгения Онегина", уже вернули "Жизнь за царя", "Руслана и Людмилу", "Сказание о великом граде Китеже", - рассказал Валерий Гергиев.

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Опера "Князь Игорь"
Опера "Князь Игорь"
Опера "Князь Игорь"
Опера "Князь Игорь"
Большой театр
Большой театр
Опера "Князь Игорь"
Опера "Князь Игорь"
Опера "Князь Игорь"
Опера "Князь Игорь"
Опера "Князь Игорь"
Опера "Князь Игорь"
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