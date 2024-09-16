Большой театр открыл сезон оперной премьерой

На историческую сцену вернулся "Князь Игорь"

Древний Путивль. Плач Ярославны и половецкие пляски! Большой открыл сезон оперной премьерой. На историческую сцену вернулся "Князь Игорь" Александра Бородина.

Легендарная постановка Мариинки 1954-го года теперь "прописалась" в Москве. За дирижёрским пультом - маэстро Валерий Гергиев. Сценография и костюмы тоже из Петербурга.

Яркий танец половецких невольниц представлен в хореографии Михаила Фокина. Именно он вместе с Сергеем Дягилевым показывал экзотический танец на знаменитых "Русских сезонах" в Париже. Впрочем, "Князь Игорь" - далеко не единственная премьера на предстоящий год.

"Говорить, что эта постановка занимает место какой-то другой, нельзя, потому что мы найдём, как вернуть "Пиковую даму", "Евгения Онегина", уже вернули "Жизнь за царя", "Руслана и Людмилу", "Сказание о великом граде Китеже", - рассказал Валерий Гергиев.

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