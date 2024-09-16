В Новой Третьяковке покажут работы Алексея Моргунова

Там открыли первую персональную выставку художника

На Крымском Валу - торжество справедливости. Впервые на афишах и в залах - работы Алексея Моргунова. Экспериментатора, аналитика, реформатора. Первые зрители - в восторге и недоумении. Как так получилось, что стоявшего у истоков русского авангарда мастера почти никто не знает?

"Мы открываем, можно сказать, новое имя. Конечно, было известно, что есть такой художник. Но не было его выставок персональных - ни при жизни, ни после его ухода из жизни. Он был близким другом Малевича, он общался с Татлиным, общался с Ларионовым, входил в различные объединения", - рассказала Татьяна Карпова, заместитель генерального директора ГТГ по научной работе.

Название выставки очень глубокое и символичное - "Среди первых". Судьба распорядилась так, что Алексей Моргунов был среди первых с рождения. Внебрачный сын всемирно знаменитого пейзажиста Саврасова получил блестящее образование в Строгановском училище, учился и у самого Коровина. Талант был налицо! Плюс, необычайно сильная способность чувствовать всё самое актуальное.

"Моргунов делает в качестве обложки для альманаха, который затевается как попытка связать русских авангардистов с художниками всего мира. Они действительно общались с художниками мира и ощущали себя частью этого мира", - отметил Игорь Смекалов, куратор выставки.

Творческое наследие Моргунова - солидное. Не меньше двух сотен работ рассеяно по всему миру. Кураторам Третьяковки удалось собрать четыре десятка. И у каждого из полотен есть не только своя история, но и загадка.

Судя по воспоминаниям современников, Моргунов был соткан из противоречий. Абсолютно непубличный человек по причине исключительной застенчивости и вспыльчивости. Говорил, что думает, прямо в лицо. Потом переживал. А еще он был верен своим друзьям и авангарду - до самого конца. Ушел в 35-м, за месяц до смерти Малевича. Спустя почти век они снова рядом. Татлин, Ларионов, Гончарова, Моргунов. Дополняют друг друга, ведут незримый диалог. И это абсолютно точно нужно видеть.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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