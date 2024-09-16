В Новой Москве диких животных и птиц выпустили после лечения

Они готовы к самостоятельной жизни в дикой природе

Сегодня в естественную среду вернули трех черепах, ёжа и более десятка птиц, среди них утки, пустельги, ястреб и даже осоед. Все они прошли курс лечения и вполне готовы к самостоятельной жизни в дикой природе.

И если в утках и черепахах специалисты не сомневаются, они смогут добыть себе пищу в любой ситуации, то за их более хищными компаньонам будут пристально наблюдать.

"По уткам точно всё нормально, пустельги тоже улетели, всё прекрасно, по остальным будем смотреть. В любом случае, пока теплая погода, до зимы еще время есть, то есть время адаптироваться, найти свой кормовой участок, здесь луга прекрасные, то есть, я думаю, что с ними всё будет нормально", - рассказал Сергей Бурмистров, начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Департамента природопользования, охраны окружающей среды Москвы.

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