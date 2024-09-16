Песков: МО занимается ситуацией с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин

Делом займется контрразведка ФСБ
Министерство обороны разбирается в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин. Это компетенция военного ведомства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что министр обороны в курсе произошедшего. Андрей Белоусов дал конкретные поручения на этот счет.
О гибели операторов БПЛА Первой Славянской бригады с позывными Эрнест и Гудвин ранее сообщили Telegram-каналы. Утверждалось, что расчет принудительно расформировали и отправили в штурмовое подразделение за критику командования. Бойцы погибли в бою за Украинск на красноармейском направлении.
Белоусов поручил начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову вместе с контрразведкой ФСБ разобраться в ситуации. Министр лично контролирует выполнение поручения, передает ТАСС.