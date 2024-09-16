В Кремле отреагировали на ЧП в челябинской школе

Идет расследование

Органы внутренних дел занимаются выяснением обстоятельств произошедшего в челябинской школе, где подросток напал на одноклассников.

Кремлю неизвестны детали расследования, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Инцидент произошел в школе №68 на улице Барбюса в Челябинске. Ученик седьмого класса пронес с собой в здание молоток и набросился на одноклассников. Пострадали четыре человека – две девочки, мальчик и учительница, которая пыталась защитить детей. Одну девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Заведено уголовное дело об организации убийства и халатности. Нападавший задержан.

Подросток наблюдался у школьного психолога, учился средне и ни с кем не общался из класса. В доме мальчика проводятся обыски, силовики изучают его телефон и компьютер.

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