За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих

Населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области освобождены наступающими частями группировки войск "Север". ВС России продолжают разгром вторгшихся на российскую территорию фомирований ВСУ, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника. Поражены формирования восьми бригад ВСУ и теробороны. Потери противника на этом участке составили до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины.

Потери ВСУ за сутки составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13800 военнослужащих.

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