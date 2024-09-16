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Группировка "Север" освободила населенные пункты Успеновка и Борки

13:41
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих

Населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области освобождены наступающими частями группировки войск "Север". ВС России продолжают разгром вторгшихся на российскую территорию фомирований ВСУ, сообщили в Минобороны.

ВС России продолжают наступление на подразделения ВСУ в Курской области
Группировка "Север" продолжает наступление в Курской области

По данным военного ведомства, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника. Поражены формирования восьми бригад ВСУ и теробороны. Потери противника на этом участке составили до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины.

Потери ВСУ за сутки составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13800 военнослужащих.

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