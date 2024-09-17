Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Меркурий попал под тяжелую руку Сатурна

Овны

Вы сегодня ранимее, чем обычно, и это легко могут объяснить звезды. Помните: все, что вас сегодня расстроит, очень скоро забудется, так что не тратьте нервы.

Тельцы

Вы можете испытывать дискомфорт или почувствуете себя заболевшими. Одевайтесь по погоде и захватите с собой привычные лекарства, не забудьте про витамины.

Близнецы

Звезды советуют вам задать себе сложный вопрос: как я могу развить чувство любви к себе настолько, чтобы моя самооценка не зависела от внешнего одобрения?

Раки

Ваш Марс не в лучшем положении, что скажется на работоспособности и настроении. Если не чувствуете в себе сил, не планируйте важных дел, дайте себе отдых.

Львы

Львам стоит обратиться к тем, кого они считают мудрыми, знающими людьми. Послушайте записи их выступлений, почитайте их размышления – сегодня философский день.

Девы

Меркурий в вашем знаке попал под тяжелую руку Сатурна – не удивляйтесь, если вам станет грустно. Зато вы сможете оценить те плюсы в жизни, о которых редко думаете.

Весы

Венера в вашем знаке атакована Хироном. Вы можете столкнуться со своими эмоциональными ранами и неуверенностью, связанными с любовью и проработать их.

Скорпионы

Вас тоже накроют флешбеки или мысли о собственных несовершенствах. Такой сегодня день, ничего не поделаешь, но вы можете извлечь пользу и стать сильнее.

Стрельцы

Общение может принести сегодня разочарование, особенно публичные выступления. Ждите неудобных вопросов от окружающих и будьте готовы стоять за себя.

Козероги

На работе, в бизнесе или творчестве сегодня могут возникнуть обстоятельства, которые вас заденут за живое. Подумайте, почему так реагируете, и проработайте эту тему.

Водолеи

Если вы делаете рекламу своих услуг или раскручиваете себя как бренд, сегодня лучше сделать паузу. Просто обдумайте еще раз стратегию или займитесь другим делом.

Рыбы

Звезды советуют вам пересмотреть свои ценности и приоритеты, связанные с тем, как вас воспринимают другие. Почему для вас важно мнение окружающих?

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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