Офицеров представительства Минобороны задержали за крупные взятки

Свою вину они признали

Следственный комитет задержал начальника 4924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина.

Их подозревают в получении взяток в размере 11 миллионов рублей в 2021-2024 годах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно следствию, представители предприятий, которые исполняли госзаказ на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны России на сумму более 1,2 миллиарда рублей, вступили в сговор с Популовским и Зориным. Все это делалось для ослабления контроля при приемке товаров и иных привилегий в обмен на взятку.

Свою вину Популовский и Зорин признали.

В Минобороны идет череда задержаний высопоставленных чиновников. Ранее были арестованы экс-командующий 58-й армией Иван Попов, экс-замминистр обороны Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи ВС генерал-лейтенант Вадим Шамарин и другие.

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