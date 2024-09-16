Офицеров представительства Минобороны задержали за крупные взятки

Свою вину они признали
Следственный комитет задержал начальника 4924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина.
Их подозревают в получении взяток в размере 11 миллионов рублей в 2021-2024 годах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как стало известно следствию, представители предприятий, которые исполняли госзаказ на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны России на сумму более 1,2 миллиарда рублей, вступили в сговор с Популовским и Зориным. Все это делалось для ослабления контроля при приемке товаров и иных привилегий в обмен на взятку.
Свою вину Популовский и Зорин признали.
В Минобороны идет череда задержаний высопоставленных чиновников. Ранее были арестованы экс-командующий 58-й армией Иван Попов, экс-замминистр обороны Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи ВС генерал-лейтенант Вадим Шамарин и другие.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram