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Попова сообщила о предотвращении Роспотребнадзором ущерба на сотни миллиардов

14:40
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Это предотвращенный экономический ущерб в результате снижения числа случаев инфекционных заболеваний

Мобильную лабораторию на базе вертолета "Аллигатор" разрабатывают в России. О том, как выявляют и борются с различными инфекциями, сегодня рассказала Владимиру Путину глава Роспотребнадзора Анна Попова. Президент начал встречу с поздравлений. В этом году государственной санитарной службе исполнилось 102 года

Путин: У вас профессиональный праздник. Я вас поздравляю. В последние годы на вашу долю, на долю ваших сотрудников выпали серьезные испытания, собственно, вместе со всей страной, конечно. Вы оказались на высоте, чего я желаю и в будущем. Как работа идет?

Попова: Если брать прошлый год, мы посмотрели, что мы дали стране, как мы реализуем свои задачи. Оказалось, что предотвращенный экономический ущерб в результате снижения числа случаев инфекционных заболеваний, в результате мер, которые принимаются, составил 865,9 миллиарда рублей. А предотвращенные потери, связанные с факторами внешней среды, когда мы смогли нашими усилиями предотвратить неинфекционную заболеваемость, – 213,3 миллиарда рублей. И что важно, на 15 процентов вырос уровень доверия к нашим мерам санитарно-эпидемиологического характера. Мне кажется, что это тоже результат, который мы будем развивать дальше.

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