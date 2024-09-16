Попова сообщила о предотвращении Роспотребнадзором ущерба на сотни миллиардов

Мобильную лабораторию на базе вертолета "Аллигатор" разрабатывают в России. О том, как выявляют и борются с различными инфекциями, сегодня рассказала Владимиру Путину глава Роспотребнадзора Анна Попова. Президент начал встречу с поздравлений. В этом году государственной санитарной службе исполнилось 102 года

Путин: У вас профессиональный праздник. Я вас поздравляю. В последние годы на вашу долю, на долю ваших сотрудников выпали серьезные испытания, собственно, вместе со всей страной, конечно. Вы оказались на высоте, чего я желаю и в будущем. Как работа идет?

Попова: Если брать прошлый год, мы посмотрели, что мы дали стране, как мы реализуем свои задачи. Оказалось, что предотвращенный экономический ущерб в результате снижения числа случаев инфекционных заболеваний, в результате мер, которые принимаются, составил 865,9 миллиарда рублей. А предотвращенные потери, связанные с факторами внешней среды, когда мы смогли нашими усилиями предотвратить неинфекционную заболеваемость, – 213,3 миллиарда рублей. И что важно, на 15 процентов вырос уровень доверия к нашим мерам санитарно-эпидемиологического характера. Мне кажется, что это тоже результат, который мы будем развивать дальше.