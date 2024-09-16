Хорошо, что подозреваемого быстро задержали

Владимир Зеленский рад узнать, что кандидат в президенты США, бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп не пострадал и в безопасности. Украинский лидер выразил поддержку экс-лидеру США Дональду Трампу в связи с покушением, написав в социальной сети X.

Зеленский передал "наилучшие пожелания" кандидату от республиканской партии. По его словам, хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали. Украинский лидер подчеркнул "неприемлемость насилия в политической борьбе".

Выстрелы раздались возле гольф-клуба, где находился экс-президент США, 15 сентября. Стрелявшего задержали, Трамп не пострадал. Преступник - сторонник Демократической партии США, поддерживающий киевский режим.

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