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Зеленский отреагировал на покушение на Трампа

13:59
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Хорошо, что подозреваемого быстро задержали

Владимир Зеленский рад узнать, что кандидат в президенты США, бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп не пострадал и в безопасности. Украинский лидер выразил поддержку экс-лидеру США Дональду Трампу в связи с покушением, написав в социальной сети X.

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Зеленский передал "наилучшие пожелания" кандидату от республиканской партии. По его словам, хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали. Украинский лидер подчеркнул "неприемлемость насилия в политической борьбе".

Выстрелы раздались возле гольф-клуба, где находился экс-президент США, 15 сентября. Стрелявшего задержали, Трамп не пострадал. Преступник - сторонник Демократической партии США, поддерживающий киевский режим.

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