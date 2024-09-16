ВКС России сбили украинский МиГ-29

Уничтожено 13 дронов ВСУ

ВС России уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в зоне специальной военной операции. Также средствами противовоздушной обороны сбита французская управляемая авиационная бомба "Hammer", сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, также сбито 20 реактивных снарядов "Vampire" чешского производства. Кроме того, ВСК России сбили украинский МиГ-29.

В Минобороны сообщили, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили инфраструктуру военного аэродрома. Нанесен удар по цеху, где производили беспилотные летательные аппараты, по четырем складам хранения дронов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах.

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