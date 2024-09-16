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Кадры из школы и квартиры подростка, напавшего на одноклассников в Челябинске

15:21
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Выясняются мотивы его поступка

Следователи работают в коррекционной школе №68 Челябинска, где сегодня утром подросток напал на одноклассников с молотком.
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Сотрудники СК осмотрели кабинет, в котором произошло преступление, а также квартиру, где жил школьник. Следователи показали кадры из его комнаты, осмотрели его вещи. Не исключено, что в его комнате найдутся подсказки, которые помогут понять причину его поступка.

Инцидент произошел в школе №68 на улице Барбюса в Челябинске утром 16 сентября. Ученик седьмого класса пронес с собой в здание молоток и набросился на одноклассников. Пострадали четыре человека – две девочки, мальчик и учительница, которая пыталась защитить детей. Одну девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Заведено уголовное дело об организации убийства и халатности. Нападавший задержан. Подросток наблюдался у школьного психолога, учился средне и ни с кем не общался из класса.

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