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Россиян пригласили принять участие в проекте "ЭтНик: кадры решают"

15:31
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Он направлен на формирование кадрового резерва этнокультурного сектора

В России принимают заявки на участие во всероссийском проекте "ЭтНик: кадры решают". Он направлен на формирование кадрового резерва этнокультурного сектора, обеспечивающего его развитие через повышение мотивации и систематизацию знаний молодых специалистов, а также получение ими практического опыта в реализации задач государственной национальной политики.

Для участия В проекте необходимо заполнить анкету и подготовить видеовизитку и рекомендательные письма. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте.

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