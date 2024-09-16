Нетаньяху решил отправить в отставку главу Минобороны

Претендент на должность - Гидеон Саар

Йоаву Галанту грозит отставка. По данным источников израильской государственной радиостанции Kan, такие планы в отношении главы минобороны вынашивает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

По данным журналистов, Нетаньяху готовится уволить Галанта в ближайшее время. Тот же источник сообщает, что главным претендентом на должность главы израильского военного ведомства является Гидеон Саар. Он занимал пост министра без портфеля в чрезвычайном правительстве Нетаньяху в конце 2023 года.

Саар ранее вышел из правительства. Причина в том, что представителя оппозиции так и не включили в состав узкого военного кабинета, который принимает ключевые решения в условиях военного времени, передает РИА Новости.

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