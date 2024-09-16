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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в школе Челябинска: Врачи борются за жизни

15:19
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

В одном из учебных заведений случилось ЧП

Сегодня, 16 сентября, в школе №68 на улице Барбюса в Челябинске произошел инцидент. Ученик седьмого класса пронес с собой в здание молоток и набросился на одноклассников. Пострадали четыре человека – две девочки, мальчик и учительница, которая пыталась защитить детей. Одну девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Новые данные обнародовал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он уточнил, что речь идет о пяти пострадавших (включая нападавшего).

"Врачи борются за жизни тяжелых пациентов. Привлечены специалисты федеральных центров, в том числе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, проведены телемедицинские консультации. Наверняка потребуется длительный период лечения и реабилитации", - приводит слова Мурашко РИА Новости.

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Сотрудники Следственного комитета на месте происшествия в школе в Челябинске
Сотрудники Следственного комитета на месте происшествия в школе в Челябинске
Сотрудники Следственного комитета на месте происшествия в школе в Челябинске
Место происшествия в Челябинске
Место происшествия в Челябинске
Сотрудники Следственного комитета на месте происшествия в школе в Челябинске
Сотрудники Следственного комитета на месте происшествия в школе в Челябинске
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