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В двух районах Курской области расширили зону обязательной эвакуации

15:56
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

На границе с Украиной

В Курской области объявлена обязательная эвакуация населения из Рыльского и Хомутовского районов в 15-км зоне на границе с Украиной.
Пострадавшим от действий ВСУ в Курской области выплачено1,5 миллиарда рублей

Людей перевезут в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Координировать эвакуацию будут силовые структуры, местная администрация и дружинники курского центра "Патриот".

"Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей", - написал глава Курской области в своем telegram-канале.

До сегодняшнего дня в Рыльском и Хомутовском районах под обязательную эвакуацию попадала 10-километровая приграничная зона.

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