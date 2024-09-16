Миграционный кризис - далеко не единственная проблема ФРГ

Центр Брюсселя. Более пяти тысяч человек идут маршем протеста, пытаясь спасти завод по производству автомобилей "Ауди" в Бельгии. Колонна демонстрантов пришла к Европейскому парламенту. Политики устроили кризис, который привел к росту цен на энергоресурсы. Теперь производство в Европе убыточно. "Ауди" принадлежит немецкому концерну "Фольксваген", завод в Брюсселе проработал 70 лет. Теперь на месте хотят организовать центр переработки подержанных автомобилей - по сути, авторазборку для продажи и утилизации.

Неудивительно, что рейтинги оппозиции в Германии быстро растут, а канцлер Шольц даже для сторонников выглядит "хромой уткой". Все ресурсы Берлин тратит на Украину. Но ведь люди видят, как мигранты и беженцы получают деньги от правительства просто так, а интересы самого народа Германии политики перестали учитывать даже перед выборами.

"За всю эту безумную политику несет ответственность федеральное правительство. Которое дает деньги гражданам Украины, приезжающим на "Порше", в то время как немецкие пенсионеры роются в мусорных баках. Преступники афганцы получают в подарок тысячу евро, в то время как все больше немцев сжимают скулы из-за растущих цен. Мы финансируем новые велосипедные дорожки в Перу, а в Германии рушатся мосты. Вся эта политика безумна", - заявил Мартин Зихерт, депутат Бундестага, член партии "Альтернатива для Германии".

Мировые СМИ сейчас наблюдают за украинским планом атаковать Курскую область. Сначала, конечно, вероломством киевского режима восхищались, но теперь уже никто не понимает зачем ВСУ расширили линию фронта при недостатке ресурсов.

"Операция украинской армии всегда была авантюрой, говорят аналитики. Но сейчас, когда украинские войска в Курской области отступают, риски растут, а стратегические выгоды все еще недостижимы. Пока что Украина не добилась особых успехов в плане заставить Москву отвлечь значительные силы с востока страны, где измотанные украинские войска неуклонно теряют позиции. Россия, наоборот, усилила давление внутри Украины, особенно в районе важного железнодорожного узла Покровска", - пишет Financial Times.

Теперь западные страны одновременно продвигают два тезиса. Рассказывают о новом саммите, где с чего-то будут обсуждать победу Киева. Кстати, Швейцария второй раз участвовать в этом фарсе отказалась. И пугают прямым вмешательством в конфликт. Только так можно интерпретировать возможность ударов дальнобойным оружием по территории России. Впрочем, судя по последнему заявлению председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони, которое она сделала на встрече с премьером Британии Киром Стармером, в Европе есть политики, которые понимают - риски очень высоки. Италия, в отличие от Великобритании, имея свои ракеты Storm Shadow, передавать их Киеву отказалась. Рим категорически против ударов по России.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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