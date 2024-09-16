Это выгоднее, чем сотрудничество с Евросоюзом

Швейцария задумалась о вступлении в БРИКС. Авторы материала в издании Weltwoche подсчитали, что это выгоднее для страны, чем сотрудничество с Евросоюзом.

Отмечается, что цель БРИКС – формирование многополярного мира, независимого от продиктованных долларом ограничений. На долю объединения приходится более 45% населения планеты (тогда как в странах "Большой семерки" проживает 9,6%), а по всем ключевым экономическим показателям объединение значительно превосходит G7.

По мнению автора, для Швейцарии вступление в БРИКС стало бы золотым билетом. Эта платформа, которая в одном лишь 2024 году провела более 200 встреч, будет медленно, но верно менять мир. При этом БРИКС не пытается определять политику своих стран-членов, как это делает ЕС. Швейцарцы, выступив в роли наемника на службе ЕС и Вашингтона, захлопнули перед собой дверь в это объединение. Тем больше причин сейчас вернуться к традиционному нейтралитету, призывает издание.

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