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Школьник с молотком из Челябинска может избежать уголовного наказания

15:42
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Вместо этого ему грозит принудительное лечение

13-летний школьник из Челябинска, напавший сегодня, 16 сентября, на одноклассников с молотком, в результате чего несколько человек пострадало, может избежать уголовной ответственности. Причина — проблемы со здоровьем и возраст подростка. По закону уголовная ответственность возникает с 14 лет. Вместо него, по некоторым данным, отвечать перед законом будут его родители.

В ближайшее время парня госпитализируют в психбольницу на две недели. Там специалисты проведут комплексную экспертизу, передает телеграм-канал Mash. До десяти лет школьник стоял на учете в ПНД из-за врожденного нарушения функционирования мозга.

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