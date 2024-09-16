Школьник с молотком из Челябинска может избежать уголовного наказания

Вместо этого ему грозит принудительное лечение

13-летний школьник из Челябинска, напавший сегодня, 16 сентября, на одноклассников с молотком, в результате чего несколько человек пострадало, может избежать уголовной ответственности. Причина — проблемы со здоровьем и возраст подростка. По закону уголовная ответственность возникает с 14 лет. Вместо него, по некоторым данным, отвечать перед законом будут его родители.

В ближайшее время парня госпитализируют в психбольницу на две недели. Там специалисты проведут комплексную экспертизу, передает телеграм-канал Mash. До десяти лет школьник стоял на учете в ПНД из-за врожденного нарушения функционирования мозга.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram