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Первый комментарий напавшего на одноклассников школьника из Челябинска

16:05
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Парень дал показания

16 сентября в одной из школ Челябинска 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников. Пострадали четыре человека, в том числе учительница. Напавший был задержан. В распоряжении СМИ оказалось видео с первым комментарием юноши.

Оказалось, парень прихватил в школу не только молоток (по некоторым данным, их было у него два), но еще и пневматический пистолет и нож. Кроме того подросток намеревался свои действия запечатлеть на камеру, чтобы прославиться, но у него ничего не получилось.

Юноша рассказал, что перед нападением переоделся в туалете — надел футболку германо-американской индастриал-рок-группы KMFDM, достал из рюкзака оружие и отправился в класс. Сначала выстрелил из пневматического пистолета, а потом начал избивать ребят и учительницу. Когда ему дали отпор, убежал. По пути начал себя калечить, сообщает телеграм-канал Mash.

После задержания подростка ждут несколько психологических экспертиз и, возможно, принудительное лечение.

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