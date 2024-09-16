Мэр Москвы рассказал о ходе программы развития "Мой район" в Нагорном

Многое сделано для повышения качества жизни

Появилась Большая кольцевая линия метро со станцией "Варшавская", открыто движение до Пролетарского проспекта по Южной рокаде, организовано семь новых маршрутов наземного городского транспорта, открылись после комплексной реконструкции две поликлиники, появились Центр московского долголетия "Нагорный" и новый офис госуслуг "Мои Документы", прошла реконструкция Москворецкого рынка - все это и многое другое в Нагорном районе сделано для комфортной жизни москвичей в том числе по программе комплексного благоустройства и развития "Мой район", сообщает в своем официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

К слову, ранее стало известно, что в Южном округе Москвы будут проведены работы по реконструкции Борисовской плотины – одного из самых старинных гидротехнических сооружений Европы. Параллельно с этим проходит комплексный анализ еще двух важных гидротехнических сооружений округа – Царицынской и Шипиловской плотин. Кроме того в пойме реки Котловка продолжается благоустройство спортивного кластера. Юго-Запад столицы в последние годы преображается тоже благодаря программе "Мой район".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram