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Принц Гарри отметил 40-летие: никто из королевской родни не пришел

16:51
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

У сына британского короля юбилей

Накануне, 15 сентября, круглую дату отметил принц Гарри, младший сын короля Великобритании Карла III и принцессы Дианы. Поклонники по всему миру с нетерпением ждали этого дня, поскольку хотели узнать, поздравят ли именинника венценосные родственники.

Дело в том, что после побега принца Гарри и его жены, малоизвестной американской актрисы Меган Маркл, из Великобритании и отказа выполнять королевские обязанности, отношения с родней испортились. А когда пара дала откровенное интервью Опре Уинфри и опубликовала книгу-автобиографию "Запасной", то связи с британскими близкими совсем оборвались.

На протяжении нескольких лет Букингемский дворец принципиально публично не поздравлял принца Гарри с днем рождения. Молчал и его старший брат принц Уильям. Но на сей раз родственники сделали исключение и опубликовали в социальных сетях поздравления, которые, по мнению комментаторов в Сети, оказались сухими и официальными.

Конечно, никто из королевской родни не приехал в Америку, чтобы лично поздравить именинника. Да и сам принц Гарри предпочел отметить этот день на теннисном матче в Лос-Анджелесе, сообщает People. Вместе с Меган Маркл именинник публично поддержал благотворительный проект, в рамках которого собирали средства на поддержку детей из приемных семей.

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Принц Гарри
Принц Гарри
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