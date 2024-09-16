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Ксению Бородину отправили на операцию

17:12
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Это случилось после полного обследования

Ксения Бородина считается одной из самых открытых представительниц отечественного шоу-бизнеса. Она постоянно обновляет свои странички в социальных сетях, общается с подписчиками, отвечает на вопросы, рассказывает о личном. При этом популярная ведущая никогда не жаловалась на здоровье. Тем удивительнее поклонникам было узнать о том, что Ксению Бородину отправили на операцию.

Об этом рассказала сама телеведущая на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". "Пришла на чек-ап, я его делаю каждый год, а меня отправили на операцию..." - сообщила Ксения, выложив фотографию, на которой запечатлена с прикрытыми глазами.

Теперь поклонники в Сети судачат, какая именно операция предстоит Бородиной. Сама ведущая не стала уточнять, что именно с ней случилось.

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