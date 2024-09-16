Собянин назвал изменения, которые существенно улучшили наземный транспорт Москвы

Новые маршруты, остановки и отсутствие турникетов

Последние шесть лет пассажиры могут входить и выходить через все двери наземного городского транспорта. А благодаря отмене турникетов исчезли очереди на остановках, время посадки уменьшилось до минуты, транспорт стал ходить быстрее и чаще. Кроме того уже четыре года как оплата проезда производится в салоне только безналичным способом: валидаторы удобно расположены возле дверей.

Стремительно развиваются магистральные маршруты — добраться в любой район города можно круглосуточно. Также частью системы стал трамвай. Его пути обособляются, что делает движение более надежным и предсказуемым. Впрочем, выделенные полосы появились не только на магистральных улицах, но и на районных, а также на подъездах к местам пересадок с наземного на рельсовый транспорт. Для удобства жителей меняется маршрутная сеть, оптимизируются дублирующиеся маршруты, в том числе с линиями метро, создаются новые востребованные связи. На площадях Савеловского, Киевского, Павелецкого и других вокзалов сформированы транспортные хабы.

Все это вместе с обновлением подвижного состава и внедрением современных цифровых сервисов сделало поездки на городском транспорте быстрее и удобнее, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Кстати, на днях он открыл новый участок дублера Калужского шоссе, объявив о запуске первой очереди трассы Мамыри — Пенино — Шарапово. Новая трасса значительно улучшит транспортное обслуживание жителей нескольких районов. Ранее стало известно, что в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус. Сейчас машины на электрической тяге составляют четверть всего парка наземного транспорта столицы.

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