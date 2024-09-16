Стало известно, когда в Москве выпадет снег

Синоптик дал прогноз

Сложно поверить в том, что скоро наступит зима, настолько теплый, солнечный и засушливый сентябрь стоит в Москве. Однако, по прогнозам синоптиков, после 22 числа погода поменяется, а еще через месяц может уже выпасть первый снег. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала:

"Средняя дата, когда у нас появляется снежный покров, вот он может присыпать все, как говорится, на несколько часов и потом растаять, это конец октября, где-то 28-30 октября. По территории московского региона это разные даты".

Что касается постоянного снежного покрова, то в Москве это может случится в последних числах ноября, передает РИА Новости со ссылкой на прогноз синоптика.

Кстати, с 15 по 17 сентября в Московской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, предупредил местный главк МЧС. В ведомстве попросили граждан как можно меньше выходить на природу, быть осторожными с огнём, не разводить костры в лесах и на торфяниках, не жечь мусор.

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