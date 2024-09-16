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Второе покушение на Трампа: что произошло и кто за этим стоит

22:27
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Личность нападавшего уже установлена

Все внимание мировых СМИ приковано к покушению на Дональда Трампа, уже второму за эту предвыборную кампанию. Власти штата Флорида, где и произошла очередная попытка устранить республиканца, намерены провести собственное расследование.

Личность нападавшего уже установлена. Это 58-летний Райан Уэсли Рут с богатым криминальным прошлым. За ним числится более ста уголовных дел - в том числе за незаконное хранение оружия. А еще Рут поддерживал киевский режим и даже пытался вступить в ряды ВСУ.

Подробности - в репортаже Ольге Оксенич.

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Полиция на месте покушения на Дональда Трампа
Полиция на месте покушения на Дональда Трампа
Задержанный за покушение на Дональда Трампа, Райан Уэсли Рут
Задержанный за покушение на Дональда Трампа, Райан Уэсли Рут
Полиция на месте покушения на Дональда Трампа
Полиция на месте покушения на Дональда Трампа
Райан Уэсли Рут
Райан Уэсли Рут
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