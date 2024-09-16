Второе покушение на Трампа: что произошло и кто за этим стоит

Личность нападавшего уже установлена

Все внимание мировых СМИ приковано к покушению на Дональда Трампа, уже второму за эту предвыборную кампанию. Власти штата Флорида, где и произошла очередная попытка устранить республиканца, намерены провести собственное расследование.

Личность нападавшего уже установлена. Это 58-летний Райан Уэсли Рут с богатым криминальным прошлым. За ним числится более ста уголовных дел - в том числе за незаконное хранение оружия. А еще Рут поддерживал киевский режим и даже пытался вступить в ряды ВСУ.

Подробности - в репортаже Ольге Оксенич.

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