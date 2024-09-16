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Дети ахнули при виде преобразившегося Филиппа Киркорова

18:51
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Поп-король появился на публике

Филипп Киркоров не смог пропустить конкурс молодых исполнителей "Новая волна", который недавно прошел в Сочи. Прославленный исполнитель появился на красной дорожке и сразил публику наповал. Журналисты и зрители обомлели, увидев артиста с большими бицепсами, плоским животом и в татуировках по всему телу.

При общении с журналистами певец стал уверять, что преобразился благодаря спорту, которым теперь занимается по многу часов. Кроме того Филипп стал следить за питанием и лишнего себе не позволяет. А еще певец теперь перестал употреблять сладкую газировку, хотя весь шоу-бизнес знает, как он любил коку-колу. Что касается многочисленных татуировок, то, по словам Киркорова, они ненастоящие.

"Я просто нарисовал. Хотя выглядят очень натурально и реалистично. Дети, когда увидели, ахнули: "Папа, это что, на всю жизнь?!" - рассказал артист.

При этом он заявил, что позволил бы дочери Алле-Виктории сделать аналогичные рисунки на теле, потому что у них в семье царит "свобода нравов", передает "Мир новостей".

Меж тем в Сети упорно муссируются слухи, что Филипп Киркоров преобразился не благодаря спорту и правильному питанию, а пластической хирургии.

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