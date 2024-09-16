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Трамп назвал имена виновных в новом покушении

19:09
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

Республиканец указал на высокопоставленных политиков

Накануне, 15 сентября, на Дональда Трампа было совершено покушение. Сообщается, что сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

По мнению Дональда Трампа, "риторика" его оппонентки Камалы Харрис и действующего президента США Джо Байдена как раз и привела к нападению на него.

"Он (подозреваемый в покушении. - Прим.ред.) верил риторике Байдена и Харрис, и он действовал в соответствии с ней… Их риторика стала причиной, почему я подвергался обстрелу, хотя я тот, кто собирается спасти страну, а они — те, кто разрушает страну, как изнутри, так и снаружи", - заявил Дональд Трамп телеканалу Fox News.

Напомним, что это уже второе покушение на республиканца. Месяц назад злоумышленник ранил Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании. Пуля задела ухо политика, в результате охранники буквально стаскивали окровавленного республиканца с трибуны.

В начале ноября в Америке пройдут президентские выборы. Демократическую партию на них представляет Камала Харрис, а Республиканскую - Дональд Трамп.

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