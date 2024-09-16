Черви и моллюски захватывают Азово-Черноморский бассейн

Это пришельцы из других океанов

Азиатская финиковая мидия захватывает Азово-Черноморский бассейн. Это настоящие инженеры мирового океана. Раковины крепятся на водоросли, словно бусы, образуя сначала небольшие коконы, а затем сплошные маты, укрывающие морское дно.

Эти моллюски фильтруют воду. Но объемы очистки - небольшие из-за короткой продолжительности жизни (до двух лет) и малых размеров )раковина не больше 3 сантиметров). Мидии не промысловые, заинтересуют разве что птиц и некоторых рыб, например, бычков. При этом азиатские гости включены в "черный список" видов Средиземного моря и в сотню самых опасных в России. Причина - быстрое распространение и агрессивное вытеснение местных морских обитателей.

"Он будет занимать чьи-то экологические ниши. То есть сейчас я заметила, что в том месте, где мы обнаружили аркуатул, не было, например, нашего исконного метилястра", - отметила Маргарита Ковалева, старший научный сотрудник отдела экологии бентоса ФИЦ ИнБЮМ им.Ковалевского РАН.

Впервые этот вид обнаружили у берегов Румынии в начале века. Тогда это были единичные экземпляры. От двух до четырех особей на квадратный метр. Сейчас доходит до нескольких сотен уже в Керченском проливе. Плотность - как в родном для них Японском море.

"Есть определенные известные нам пути инвазии. Это либо с балластными водами, либо это вид-обрастатель – могли взрослые особи прикрепиться к судну, а судно пропутешествовало в наше море. И здесь уже размножились. Либо с объектами марикультуры", - уточнила Ковалева.

Еще один новый вид, прижившийся в Азовском море, – полихета. Многощетинковые черви. Они живут в трубках из кальция, которые переплетаются между собой и образуют плотные колонии.

"Этот вид к нам пришел, предположительно, из Индии, Вид очень хорошо приспосабливается, то есть он обитает при солености практически от нуля до 55 промилле – это очень соленая вода", - объяснила Наталья Поспелова, ведущий научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ФИЦ ИнБЮМ им.Ковалевского РАН.

В отличие от финиковых мидий, черви не опасны. Они настоящие санитары моря - питаются мертвой органикой и фильтруют воду. А еще создают комфортную среду обитания и убежища для подводных жителей. Поселения полихеты похожи на небольшие коралловые рифы.

Этих морских обитателей называют "вселенцы". Биологические виды, которые покинули свой естественный ареал обитания и вторглись в новую среду. Но несмотря на то, что черви и моллюски прибыли к нашим берегам из разных частей мирового океана, здесь они прекрасно уживаются вместе. И вместе готовятся завоевать новые пространства. На очереди - Каспийское море, где уже обнаружены подобные экземпляры. Пока единичные.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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