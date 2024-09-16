Эвелина Бледанс: "Зеленский двум людям на земле должен быть благодарен — своей матери и Маслякову!"

Актриса в шоке от действий бывших коллег

8 сентября не стало легендарного и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова. Шоумен умер в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Многие юмористы, начинавшие в КВН, пришли проститься с ним, а также выразили слова благодарности за путевку в жизнь.

Однако участники "Квартала 95" опубликовали в своих соцсетях посты, в которых радовались смерти Александра Маслякова. Актриса Эвелина Бледанс в шоке от этой новости. Она призналась, что поначалу не поверила этой информации. А потом, узнав, что данные правдивы, пришла в крайнее возмущение.

"Они смеются над человеком, который вообще их вывел на свет божий, понимаете?! Да Зеленский двум людям на земле должен быть благодарен — своей матери и Маслякову! А он так ужасно себя ведет. Это неприемлемо", - заявила актриса.

Эвелина Бледанс призналась, что ее мнение о ребятах из "Квартала 95" резко изменилось в последнее время, причем в негативную сторону. Хотя раньше она относилась к ним хорошо, они не раз работали вместе, причем часто Бледанс приезжала в Киев по приглашению Зеленского, когда он сам еще был артистом.

"Мы разучивали сценки, очень хорошо вместе творили. Они были творческими ребятами, могли импровизировать. И ведь ни у кого из них нет профессионального образования. Возможность зарабатывать и жить дальше в таком благоденствии и изобилии им дала исключительно рука Маслякова. А они сейчас такое говорят о смерти Александра Васильевича", - заключила Эвелина Бледанс в беседе с aif.ru.

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