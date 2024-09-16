"Я не понимала — почему так?!": дочь отказалась идти по стопам Порошиной

Наследница бросила театральный вуз

Мария Порошина - мать-героиня. У нее пятеро детей. Старшую дочь Полину она родила от Гоши Куценко. Серафима, Аграфена и Глафира появились на свет, когда актриса состояла в браке с коллегой Ильей Древновым. А вот кто является отцом единственного сына Порошиной Андрея, до сих пор неизвестно.

В свежем интервью Мария рассказала о том, что ее дочь Серафима, которая вначале решила пойти по стопам матери, вдруг передумала. Для актрисы это известие стало полной неожиданностью. Однако Порошина приняла выбор наследницы.

"Она никогда не пойдет наперекор своим чувствам. Конечно, решение дочки было для меня неожиданным, я не понимала — почему так?! Но я Симу не отговаривала и поддержала. Такая смелость, решимость кардинально изменить свою жизнь меня даже подкупает", - призналась Мария Порошина.

Актриса считает, что Серафима молодец, что не оглядывается на профессию родителей, а ищет собственный путь, передают "7 Дней".

"В жизни бывают трудные вещи, которые заставляют человека пересмотреть свой взгляд на что-то. И, наверное, лучше это сделать раньше, чем позже", - заключила актриса.

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