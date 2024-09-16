И может быть на руку России

На днях кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп подвергся новому покушению. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Позже выяснилось, что нападавший якобы сторонник Украины, бывавший в Киеве и вербовавший людей для службы в ВСУ.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") убежден, что это обстоятельство крайне негативно влияет на имидж украинского лидера Владимира Зеленского. А вот для России может быть даже на руку, что позволит доказать миру террористический характер киевского режима, считает Журавлев.

При этом он уверен, что для России не имеет значения, кто в итоге станет президентом в Америке - республиканец Дональд Трамп или демократка Камала Харрис.

"США продолжат свой антироссийский курс, кто бы ни был у власти, Трамп или Харрис", - приводит слова Журавлева РИА Новости.

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