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Дмитрий Бабич: Ситуация с Трампом - типичная американская история

08:42
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Эксперт прокомментировал покушение на экс-президента США

Спишут ли американские власти действия Райана Рута на его неадекватность или политические цели покушения замять уже не удастся? Почему события на Украине вызывают у некоторых американцев столь агрессивную реакцию? И насколько обоснованы предсказания политологов о том, что Соединённые Штаты сползают в гражданскую войну?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с заместителем редактора отдела международной политики "Комсомольской правды" Дмитрием Бабичем.

"Теперь уже невозможно отрицать – это идеологически мотивированный террористический акт. В США мы неизбежно выходим на такое словосочетание – тоталитарная идеология. Американцы очень деятельны, это типичная американская история", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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