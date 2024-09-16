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Америка не разрешила ВСУ бить вглубь России

21:27
  • понедельник
  • 16 сентября 2024

С заявлением выступили в Госдепе

По итогам переговоров американского президента Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера было принято решение, что США не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь России, передает РИА Новости со ссылкой на Госдеп.

Кстати, появилась информация, что якобы украинский президент Владимир Зеленский намерен лично просить Байдена разрешить Киеву удары по России. Будто бы в ближайшее время он отправится в Вашингтон.

Ранее Владимир Путин заявил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России будет расцениваться как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Это изменит его суть, подчеркнул российский президент.

После слов Путина в Лондоне заявили, что Великобритания не ищет конфликта с Россией, но отметили, что Москва "первой начала конфликт на Украине". В США от комментариев отказались.

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