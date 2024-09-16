Падчерица-скандалистка Ивана Урганта вернулась из Америки в Россию

Девушка выкладывала провокационный контент

Эрика является дочерью жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от предыдущего брака. Однако наследницу любимой супруги популярный ведущий не только принял с распростертыми объятиями, но и якобы наградил собственной фамилией и вкладывался в ее существование, когда она находилась в Америке.

Оттуда, к слову, Эрика часто публиковала в своих социальных сетях весьма провокационный контент, который будоражил российских журналистов, толкая их на различные публикации, имевшие резонанс в обществе. То Эрика демонстрировала оголенное тело, то снималась в странных позах, то показывала многочисленные татуировки, то радикально меняла имидж. А уж о ее любовной связи с афроамериканцем вообще не говорил только ленивый.

Неожиданно падчерица Урганта вернулась в Россию. Девушку заметили на одной выставке вместе с Иваном. Поговаривают, если раньше неоднозначные публикации Эрики негативно отражались на имидже ее приемного отца, то теперь вообще воспринимаются крайне негативно. В окружении телеведущего шепчутся, что провокативные фото и видео Эрики из недружественной страны могут быть превратно истолкованы, в результате Ургант останется без последней надежды на возвращение на отечественное телевидение. Поэтому якобы и было принято решение не только вернуть падчерицу в Россию, но и придать ей пристойный образ.

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