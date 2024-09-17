В своём иске телеведущая указывала, что статус иноагента негативно сказывается на её репутации

Верховный суд отказал Татьяне Лазаревой* в снятии статуса иноагента. Об этом во вторник, 17 сентября, заявил её адвокат Леонид Соловьев.

В своём иске телеведущая указывала, что статус иноагента негативно сказывается на её репутации, а также подрывает к ней доверие в обществе и мешает профессиональной деятельности.

В июле московский суд заочно арестовал Лазареву* за оправдание терроризма в интернете.

* признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.

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