В своём иске телеведущая указывала, что статус иноагента негативно сказывается на её репутации
Верховный суд отказал Татьяне Лазаревой* в снятии статуса иноагента. Об этом во вторник, 17 сентября, заявил её адвокат Леонид Соловьев.
В своём иске телеведущая указывала, что статус иноагента негативно сказывается на её репутации, а также подрывает к ней доверие в обществе и мешает профессиональной деятельности.
В июле московский суд заочно арестовал Лазареву* за оправдание терроризма в интернете.
* признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram