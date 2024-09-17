Десантники полностью очистили от врага село Снагость

Российские военные продолжают выдавливать неонацистов из приграничных районов Курской области. Подразделения ВДВ группировки "Север" улучшили положение по переднему краю в Кореневском районе. Несколько дней назад десантники полностью очистили от врага село Снагость. Кадры боевой работы штурмовиков предоставило Минобороны.

Сначала в ходе разведки десантники вскрыли систему обороны и основные опорники противника в населенном пункте и на его подступах. Ударом артиллерии и авиации были поражены огневые точки и бронетехника врага, под их прикрытием в дело вступили штурмовые отряды. Используя эффект неожиданности, наши бойцы атаковали неонацистов с нескольких направлений и заняли круговую оборону. В итоге враг сдался, село Снагость освобождено.

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