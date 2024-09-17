ВС России сорвали попытку ВСУ провести ротацию личного состава

Мощные удары по врагу нанесла дальнобойная артиллерия

Успешное наступление на позиции ВСУ наносят наши военные в зоне проведения СВО. Практически на всех направлениях наши бойцы улучшили положение по переднему краю. Мощные удары по врагу на правом берегу Днепра нанесла дальнобойная артиллерия. Тем самым была сорвана попытка неонацистов провести ротацию личного состава и форсировать реку.

На Авдеевском направлении расчётами ПВО ежедневно уничтожаются боевые и разведывательные беспилотники неонацистов. Вражеские цели поражают как ударом зенитных установок, так и огнем из пулеметов и автоматов. В этот раз наши бойцы сбили гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга" с полным комплектом боеприпасов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram