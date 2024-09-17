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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:38
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Российские бойцы проявляют мужество

Новые примеры мужества и героизма российских военнослужащих в ходе спецоперации. Штурмовые группы под командованием старшего лейтенанта Виктора Громова получили задание выбить противника с тактически значимых позиций. В ходе разведки Виктор выявил выгодные пути наступления и, когда стемнело, наши военнослужащие пошли в атаку, уничтожили украинских боевиков и закрепились на занятых рубежах, которые удерживали до прибытия основных сил, успешно отражая контратаки ВСУ.

Младший сержант Евгений Морковин, действуя в составе эвакуационной группы, во время боя с неонацистами оказал медицинскую помощь пятерым тяжелораненым военнослужащим, а затем обеспечил эвакуацию пострадавших силами армейской авиации. В ходе СВО Евгений неоднократно в ночное время выдвигался в район боевого соприкосновения с противником и, рискуя жизнью, спасал раненых товарищей, оказав медицинскую помощь более 40 военнослужащим.

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