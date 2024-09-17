ПВО сбила за ночь 16 дронов ВСУ над российскими регионами

Ранее было уничтожено еще девять беспилотников

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на объектах в российских регионах. За ночь сбито 16 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области. Еще один дрон ВСУ ликвидирован над территорией Курской области.

Предыдущая попытка атаки дронов на российскую территорию была пресечена несколькими часами раньше. Силы ПВО в промежутке с 21.55 по 22.25 мск 16 сентября сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью, еще один - над Курской.

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