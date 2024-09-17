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ПВО сбила за ночь 16 дронов ВСУ над российскими регионами

08:06
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Ранее было уничтожено еще девять беспилотников

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на объектах в российских регионах. За ночь сбито 16 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

За ночь сбиты 29 беспилотников над 7 регионами России
Ночью в небе над Россией сбиты 19 беспилотников

По данным военного ведомства, дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области. Еще один дрон ВСУ ликвидирован над территорией Курской области.

Предыдущая попытка атаки дронов на российскую территорию была пресечена несколькими часами раньше. Силы ПВО в промежутке с 21.55 по 22.25 мск 16 сентября сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью, еще один - над Курской.

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