В Красноярске девять человек подозревают в смерти людей из-за капельниц

Группировка задержана
В Красноярском крае задержали девять человек после гибели пациентов от капельниц.
Преступную группу удалось поймать благодаря слаженной работе следователей и сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону, сообщили в СКР.
Как стало известно следователям, фигуранты дела работали с людьми, страдающими наркотической и алкогольной зависимостью. Они предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома. Без проведения должной диагностики они ставили пациентам капельницы с лекарственными препаратами. В результате от их действий скончались три человека.
По месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты медицинские препараты и интересующая следователей документация.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram