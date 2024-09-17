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В Красноярске девять человек подозревают в смерти людей из-за капельниц

08:43
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Группировка задержана

В Красноярском крае задержали девять человек после гибели пациентов от капельниц.

Преступную группу удалось поймать благодаря слаженной работе следователей и сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону, сообщили в СКР.

Как стало известно следователям, фигуранты дела работали с людьми, страдающими наркотической и алкогольной зависимостью. Они предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома. Без проведения должной диагностики они ставили пациентам капельницы с лекарственными препаратами. В результате от их действий скончались три человека.

По месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты медицинские препараты и интересующая следователей документация.

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