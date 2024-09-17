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Ми-8Т вылетел на поиски Robinson R66 в Приамурье

08:28
  • вторник
  • 17 сентября 2024

На борту пропавшего вертолета было три человека

Поисково-спасательный вертолет Ми-8Т вылетел на поиски пропавшего в Амурской области вертолета Robinson R66.

Также в поисковой операции принимают участие около 20 человек и 7 единиц техники, передает РИА Новости.

Воздушное судно пропало в болотистой труднодоступной местности Зейского района. На борту находились три человека - пилот и два пассажира. Вертолет принадлежит золотодобывающей компании "Хэргу"

По факту пропажи вертолета возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна".

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