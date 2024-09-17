"Ярсы" вышли на маршруты патрулирования в Ивановской области

Тейковская дивизия РВСН проводит маневры

Стратегические комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области. Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения проводит учения, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что "Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, способный поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. Ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками. "Ярсы" составляют основу группировки РВСН – войск, предназначенных для ядерного сдерживания возможной агрессии.

В Ивановской области расчеты ракетных комплексов в рамках учений выполняют марши протяженностью до 100 километров. Также отрабатываются действия по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, организация маскировки и боевого охранения. Также проходят тренировки по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника, передает "Интерфакс".

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