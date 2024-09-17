Экс-адвокат Пашаев задержан в связи с делом Блиновской

Он обещал за деньги освободить Алексея и Елену от уголовной ответственности

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбудили военные следственные органы СК в отношении Эльмана Пашаева. Бывший адвокат задержан в Москве. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, задержанный обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от уголовной ответственности за неуплату налогов.

Пашаев получил известность как адвокат Михаила Ефремова – артист был осужден за ДТП, в котором погиб человек. В отношении Пашаева тогда проводилась проверка из-за свидетелей, которые дали на суде по делу Ефремова ложные показания. В итоге его лишили статуса адвоката.

По данным следствия, в феврале 2024 года при личной встрече в Москве с Алексеем Блиновским Пашаев заявил, что может за крупное денежное вознаграждение освободить бизнесмена и его жену Елену от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов. Деньги от Блновского Пашаев получил, передает ТАСС.

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