Бой за Снагость продолжался трое суток

Информация о ходе спецоперации. Российские артиллеристы сорвали попытку противника переправиться через Днепр. Опорный пункт с техникой ВСУ на правом берегу реки уничтожили наши расчеты РСЗО "Град". Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, существенно продвинувшись на Купянском направлении. Благодаря активным действиям наших бойцов пал один из последних укрепрайонов радикалов на Южнодонецком участке. И стали известны подробности операции по освобождению населенного пункта Снагость в Курской области.

В поселок Снагость десантники ворвались внезапно. На трех бронемашинах. На ходу вели непрерывный огонь по лесопосадке, дворам и перекресткам. Чтобы националисты не могли высунуться.

Ставка на внезапность сработала. Первая группа уже на центральной улице. На соседние подтягиваются еще две. Когда боевики опомнись и подняли ударные дроны, было уже поздно. Десантники успели рассредоточиться. И взять под контроль половину поселка.

Бой за Снагость продолжался трое суток. ВСУ непрерывно контратаковали. Как минимум по 5 раз днем и дважды каждую ночь. Но все бесполезно. Десантники не только выстояли. Но еще и взяли пленных. В освобожденном поселке подняли российский флаг. Во время зачистки нашли десятки автоматов, патронов и пулеметов. В основном, производства США. А штурмовики еще и захватили украинскую зенитную установку.

В Харьковской области группировка "Запад" подтягивает к передовой тяжелые самоходки и боевые машины пехоты. С расстояния орудия обстреливают позиции ВСУ на окраинах Купянска. После того, как националисты перебросили едва ли не половину своих подразделений в Курскую область, фронт под ударами российской артиллерии резко просел.

Сдержать наступление российского авангарда уже не в силах ни элитная президентская гвардия ВСУ. Ни бандеровцы из запрещенного в России "Азова"*. Вялые контратаки ни к чему приводят.

Вокруг Купянского гарнизона ВСУ уже отчетливо формируется полукольцо. И не исключено, что российским военным в принципе не придется штурмовать город.

В Угледаре российские штурмовики взорвали башню шахты "Южнодонецкая". Это был один из последних укрепрайонов ВСУ в промзоне. Обломки похоронили под собой не только бандеровцев. Но и надежды киевского генштаба сохранить контроль над городом.

* признан террористической организацией и запрещен в России

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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