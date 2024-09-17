ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС собирается нарастить производство боеприпасов для Украины

11:50
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Этот вопрос обсуждается

Евросоюз планирует нарастить производство артиллерийских боеприпасов до миллиона 400 тысяч штук к концу этого года. С таким заявлением выступил первый замглавы Еврокомиссии. Очевидно, речь идет о снарядах, которые Старый Свет намерен поставлять на Украину. Вопрос пополнения вооружений для ВСУ сейчас особенно актуален с учетом того, что главный спонсор киевского режима – Вашингтон - пока не готов дать добро на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

Подробнее – в репортаже

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Производство боеприпасов для Украины
Производство боеприпасов для Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.