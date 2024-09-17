ЕС собирается нарастить производство боеприпасов для Украины

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Евросоюз планирует нарастить производство артиллерийских боеприпасов до миллиона 400 тысяч штук к концу этого года. С таким заявлением выступил первый замглавы Еврокомиссии. Очевидно, речь идет о снарядах, которые Старый Свет намерен поставлять на Украину. Вопрос пополнения вооружений для ВСУ сейчас особенно актуален с учетом того, что главный спонсор киевского режима – Вашингтон - пока не готов дать добро на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

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Елена Макарова, "ТВ Центр"

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